На Красной площади в Москве начался Парад Победы

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Евгения Романова
Евгения Романова 86 0

В этом году в шествии принимают участие более девяти тысяч человек и свыше 70 тысяч единиц военной техники и вооружения.

Фото, видео: Рюмин Александр / ТАСС;5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Парад Победы по случаю 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве. В этом году в шествии принимают участие более девяти тысяч человек и свыше 70 тысяч единиц военной техники и вооружения, а также, возможно, и авиация Воздушно-Космических сил.

Традиционно парад начинается с выноса флага России и Знамени Победы, после чего Владимир Путин выступит с речью перед участниками шествия, гостями и гражданами страны. Затем будет объявлена минута молчания, во время которой собравшиеся отдадут дань уважения погибшим героям войны и труженикам тыла.

Главной частью парада является торжественное шествие почетных караулов, полков, батальонов и рот разных войск Вооруженных сил России. Вместе с тем с торжественным маршем пройдут студенты кадетских, суворовских и нахимовских училищ, юнармейцы, казаки и женщины-военнослужащие. В 2024 году к параду присоединятся бойцы из зоны спецоперации.

За пешими войсками проследует по Красной площади колонна военной техники. Более 70 тысяч исторических и современных образцов вооружений. Среди них — стратегические ракетные комплексы «Ярс», бронетранспортеры «Бумеранг», БТР-82А и зенитные ракетные системы С-400. Если погодные условия позволят, то торжественное шествие завершится выступлением авиационных групп «Русские витязи» и «Стрижи».

На трибунах в первых рядах воочию наблюдают за шествием военной техники и войск ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и их родственники, а также высокопоставленные гости. Рядом с Владимиром Путиным стоят лидеры Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Туркмении Сердар Бердымухамедов, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Киргизии Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон, а также главы Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, Лаоса Тхонглун Сисулит и Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия не пригласила на Парад Победы недружественные страны. Поводом для такого решения стала их агрессивная политика по отношению к РФ.

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