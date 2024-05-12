Тела двух погибших достали из-под обломков обрушившегося дома в Белгороде

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 35 0

Возбуждено уголовное дело о теракте. Пострадали еще 19 человек.

Фото, видео: AP/TASS / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Обрушение дома в Белгороде

Тела двух погибших людей достали из-под обломков обрушившегося в результате теракта дома в Белгороде. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Известно, что разбор завалов продолжается. Иногда он прерывается на ракетную опасность, поэтому работы будут вестись до ночи. Под завалами все еще остаются люди. Гладков заверил, что в МЧС делают все, чтобы спасти их жизни. 

Вооруженные силы Украины совершили террористическую атаку по жилым кварталам Белгорода с применением ракетного комплекса «Точка-У» и РСЗО «Ольха» и RM-70 Vampire. Об этом ранее сообщил 5-tv.ru. 

Нападение было совершено около 11:40 дня по московскому времени. 

Тема:
Обрушение дома в Белгороде
12 мая
Гладков: погибшие при обрушении дома в результате теракта в Белгороде пока не обнаружены
12 мая
Рядом с обрушившимся домом в Белгороде после атаки ВСУ находится школа
12 мая
Работы на месте обрушения дома в Белгороде прерываются из-за ракетной угрозы
12 мая
«Варварство украинского руководства»: что известно о теракте в Белгороде
12 мая
Три спасателя получили травмы при повторном обрушении подъезда жилого дома в Белгороде
12 мая
«Кровавое звено»: Захарова заявила о почерке Киева в деле о теракте в Белгороде
12 мая
Повторное обрушение пострадавшего от обстрела дома произошло в Белгороде
12 мая
Гладков помогает разгребать завалы на месте обрушения подъезда в Белгороде
12 мая
МО РФ: теракт в Белгороде совершен с помощью «Точка-У», РСЗО «Ольха» и RM-70 Vampire
12 мая
В результате обрушения жилого дома в Белгороде, предварительно, пострадали 13 человек
+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
91.82
0.70 98.95
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:39
Нагонят упущенное: кто из молодых артистов нравится Прохору Шаляпину
17:23
Тела двух погибших достали из-под обломков обрушившегося дома в Белгороде
17:13
Голикова заявила о сокращении числа женщин в репродуктивном возрасте
17:05
Военные РФ сбили украинский самолет Миг-29
16:57
«Закончил жизнь в аду»: появились подробности последних дней Зайцева
16:41
Новый национальный проект по экономике запустят в России

Сейчас читают

Стало плохо во время спектакля: умерла актриса Марина Щекина
Повторное обрушение пострадавшего от обстрела дома произошло в Белгороде
Часть многоэтажного жилого дома обрушилась в Белгороде
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео