Тела двух погибших достали из-под обломков обрушившегося дома в Белгороде
Возбуждено уголовное дело о теракте. Пострадали еще 19 человек.
Фото, видео: AP/TASS / ТАСС
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Тела двух погибших людей достали из-под обломков обрушившегося в результате теракта дома в Белгороде. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Известно, что разбор завалов продолжается. Иногда он прерывается на ракетную опасность, поэтому работы будут вестись до ночи. Под завалами все еще остаются люди. Гладков заверил, что в МЧС делают все, чтобы спасти их жизни.
Вооруженные силы Украины совершили террористическую атаку по жилым кварталам Белгорода с применением ракетного комплекса «Точка-У» и РСЗО «Ольха» и RM-70 Vampire. Об этом ранее сообщил 5-tv.ru.
Нападение было совершено около 11:40 дня по московскому времени.
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