Число жертв обстрелов Белгорода достигло 19

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Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

Гладков заявил о гибели 19 человек из-за обстрелов ВСУ Белгорода 12 мая

Число жертв обстрелов Белгорода достигло 19

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Игорь Чигарев

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Украинские боевики ударили днем по жилому дому, а вечером снова атаковали город.

В результате обстрела Белгорода 12 мая со стороны боевиков армии Украины погибли 19 человек. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Основная часть разбора завалов жилого дома на улице Щорса завершена. Тела 15 человек на сегодняшний день излечены из-под завалов. Вчера во время вечерних обстрелов у нас погибло еще три мирных жителя», — написал он.

Гладков добавил, что умерла еще одна женщина, которая попала под обстрел 11 мая.

Пострадали 27 человек. Десятерым оказали амбулаторную помощь и отпустили домой, а шестерых собираются отправить в федеральные клиники. При этом 11 человек остаются в больницах.

Теракт в Белгороде

Накануне, 12 мая, Белгород подвергся массированной атаке украинских вооруженных формирований. В результате подъезд одного из жилых многоквартирных домов на улице Щорса обрушился. При обстреле украинские боевики применяли комплексы «Точка-У», «Ольха» и RM-70 Vampire.

Сообщалось о 20 пострадавших, включая двоих детей. Различные повреждения зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов, повреждены 11 автомобилей. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта.

Вечером того же дня жителям Белгорода вновь пришлось спускаться в убежища из-за нового обстрела со стороны ВСУ. Как сообщал Гладков, в результате атаки скончалась несовершеннолетняя девочка, а также женщина и мужчина. Еще пять мирных граждан пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники МЧС РФ завершили спасательные работы в Белгороде. Разбор завалов завершен, спасено 17 человек.

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