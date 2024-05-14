Тело еще одной погибшей обнаружили на месте обрушения дома в Белгороде

Тело женщины обнаружили на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде, в который попал украинский снаряд. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, общее количество жертв увеличилось до 16 человек.

Город подвергся массированной атаке со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воскресенье, 12 мая. В результате прилета «Точки-У» обрушился целый подъезд жилого дома. Вечером украинские боевики вновь начали обстреливать Белгород. Губернатор Белгородкой области Вячеслав Гладков сообщил о трех погибших и пяти пострадавших во время новой атаки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим в очередной раз предпринял попытку атаковать Белгородскую область. Дежурными средствами ПВО были ликвидированы две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиационных бомб и один беспилотный летательный аппарат.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.