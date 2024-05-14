Тело еще одной погибшей обнаружили на месте обрушения дома в Белгороде
Общее количество жертв достигло 16.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Игорь Чигарев
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Тело женщины обнаружили на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде, в который попал украинский снаряд. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
По данным ведомства, общее количество жертв увеличилось до 16 человек.
Город подвергся массированной атаке со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воскресенье, 12 мая. В результате прилета «Точки-У» обрушился целый подъезд жилого дома. Вечером украинские боевики вновь начали обстреливать Белгород. Губернатор Белгородкой области Вячеслав Гладков сообщил о трех погибших и пяти пострадавших во время новой атаки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим в очередной раз предпринял попытку атаковать Белгородскую область. Дежурными средствами ПВО были ликвидированы две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиационных бомб и один беспилотный летательный аппарат.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.
- 14 мая
- Количество погибших при обрушении дома в Белгороде увеличилось до 17
- 14 мая
- Пентагон отказался комментировать обстрел Белгорода со стороны ВСУ
- 13 мая
- Трагедия сплотила жителей: как белгородцы помогают друг другу после теракта
- 13 мая
- Все еще звучит тревога: последняя информация о теракте в Белгороде
- 13 мая
- Число жертв обстрелов Белгорода достигло 19
- 13 мая
- «Отчаяние и истерия»: американский политолог объяснил удар ВСУ по Белгороду
- 13 мая
- Поступки за гранью: ВСУ мстят России из-за собственного краха
- 13 мая
- Сотрудники МЧС РФ завершили спасательные работы в Белгороде
- 13 мая
- «Показал преступность»: на Западе неожиданно отреагировали на теракт в Белгороде
- 13 мая
- Число жертв теракта в Белгороде выросло до 15
Читайте также
58%
-0.19 98.85
-0.10
Нашли ошибку?