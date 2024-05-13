Трагедия сплотила жителей: как белгородцы помогают друг другу после теракта

Сейчас в Белгороде оперативно организованы сразу несколько пунктов временного размещения для жильцов многоэтажки, пострадавших от атаки. Им помогают волонтеры и обычные жители города, которые приносят одежду, предметы первой необходимости и продукты.

Ведь многим пришлось эвакуироваться так быстро, что они просто ничего не успели взять с собой. Корреспондент «Известий» Илья Аникеев поговорил с теми, кто лишился своего жилья.

— Вам нужно постельное белье? — спросили сотрудники ПВР.

— Да, — ответили пострадавшие.

А еще средства личной гигиены и теплые вещи. Выжившие после обстрела украинских националистов до сих пор в состоянии стресса.

«Мы еще не пришли в себя. Мы вылетали за пять минут, потому что мы не ожидали. Всем очень благодарны», — рассказала одна из жительниц рухнувшего дома.

Из-за волнения люди не могут собраться с мыслями и перечислить то, что им нужно. Поэтому в пунктах гуманитарной помощи волонтеры как хорошие психологи: никуда не торопят, помогают успокоиться и предлагают все, что есть на складе.

«Спасибо организации за то, что помогают нам, которые остались без ничего», — поблагодарила жительница дома.

Трагедия объединила людей. К местам сбора вещей белгородцы приносят пакеты с одеждой и продуктами.

«Здесь у нас термобелье, теплые вещи, носки, одеяла и прочее», — заявил житель Белгорода Максим Малютин.

«Живем в Белгороде. Остаемся здесь, чтобы помогать людям. Тем, кто пострадал больше, чем мы от всех этих обстоятельств», — отметили Мария и Илья.

В ПВР развернуты спальные места и комнаты для детей. Трехразовое питание. Людям помогут восстановить документы.

«Медики уже нас проверили, давление, пульс. Лекарства записали, какие надо, потому что мы без лекарств, без ничего. Все постелено, все отлично», — рассказала жительница ПВР.

Даже в укрытии Людмила Попова не перестает следить за новостями. Учитель начальных классов ищет семью своей ученицы и саму девочку, которые жили в доме на улице Щорса. На звонки родители ребенка не отвечают.

«Мы уже везде обзвонились. Меня туда не пускают поближе, там же все оцепили. Я бы сама разгребала своими руками, чтобы найти ее», — сказала педагог.

Своими руками разгребал завалы Дмитрий Елисеев. Он живет в соседнем доме и был одним из первых, кто бросился на помощь людям, оказавшимся под обломками.

«Собрался, прибежал. Первый раз вытащили парня лет 13. Потом, как я понял, его мать. Потом помогали расталкивать автомобили, которые пострадали, чтобы проехала спецтехника. Доставали девчонку с десятого этажа — по лестнице ее спустили, отвели в безопасное место», — вспоминает мужчина.

К месту трагедии волонтеров больше не пускают, но они все равно приезжают и привозят с собой питьевую воду и еду для сотрудников экстренных служб.

«Где-то на точке нужны респираторы, относим респираторы. Где-то нужно воду принести, где-то перчатки. Наши волонтеры этим занимаются. Сейчас часть волонтеров у нас работает в штабе, они делают там бутерброды», — рассказал волонтер Антон Андросов.

Даже пронзительный вой сирены ракетной опасности в эти дни не может напугать жителей Белгорода. Как только он стихает, люди снова выходят из укрытий и становятся единым целым в желании помочь пострадавшим.