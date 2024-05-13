По словам американского экс-полковника армии США, атака на Белгород — это теракт от отчаяния.

О военном преступлении ВСУ, которое было не обстрелом по ошибке, а целенаправленной агрессией против мирного населения, говорят даже американские политологи и отставные военные!

В частности, бывший подполковник вооруженных сил США, Эрл Расмуссен, убежден, что атака на Белгород вызвана отчаянным положением украинских боевиков на фронте. Они терпят поражение за поражением и пытаются мстить россиянам.

«Целью украинских террористов был жилой дом, и это явно не ошибка. Это явный преднамеренный обстрел, чтобы убить как можно больше русских мирных людей», — сообщил политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.