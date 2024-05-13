Поступки за гранью: ВСУ мстят России из-за собственного краха
Полковник армии США Расмуссен: ВСУ мстят России из-за собственного краха
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Колядин; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
По словам американского экс-полковника армии США, атака на Белгород — это теракт от отчаяния.
О военном преступлении ВСУ, которое было не обстрелом по ошибке, а целенаправленной агрессией против мирного населения, говорят даже американские политологи и отставные военные!
В частности, бывший подполковник вооруженных сил США, Эрл Расмуссен, убежден, что атака на Белгород вызвана отчаянным положением украинских боевиков на фронте. Они терпят поражение за поражением и пытаются мстить россиянам.
«Целью украинских террористов был жилой дом, и это явно не ошибка. Это явный преднамеренный обстрел, чтобы убить как можно больше русских мирных людей», — сообщил политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.
- 13 мая
- Число жертв обстрелов Белгорода достигло 19
- 13 мая
- «Отчаяние и истерия»: американский политолог объяснил удар ВСУ по Белгороду
- 13 мая
- Сотрудники МЧС РФ завершили спасательные работы в Белгороде
- 13 мая
- «Показал преступность»: на Западе неожиданно отреагировали на теракт в Белгороде
- 13 мая
- Число жертв теракта в Белгороде выросло до 15
- 13 мая
- Тело 14 погибшего достали из-под завалов дома в Белгороде
- 13 мая
- Силы ПВО сбили 14 реактивных снарядов ВСУ в районе Белгорода
- 12 мая
- Белгород снова под обстрелом: жители прячутся в убежища, есть погибшие
- 12 мая
- Число погибших в результате теракта в Белгороде увеличилось до 13
- 12 мая
- «Ответят за совершенное»: Мирошник назвал причастных к теракту в Белгороде
Читайте также
60%
0.70 98.95
0.64
Нашли ошибку?