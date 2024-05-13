«Отчаяние и истерия»: американский политолог объяснил удар ВСУ по Белгороду

Киевским режимом движет слепое безумие, ненависть и психоз, под влиянием которых неонацисты отдают приказы бить по гражданским объектам.

Террористический ракетный удар по Белгороду, приведший к гибели мирных жителей, объясняется истерией и отчаянием, которые охватили киевский режим на фоне военных провалов. Об этом в интервью 5-tv.ru заявил американский политолог, бывший офицер армии США Скотт Беннет.

«Это был террористический удар, нанесенный по гражданскому зданию именно в том месте, в основе здания, что способствовало его обрушению. И это показывает истинный характер украинских террористов, потому что прямо перед зданием находится детская игровая площадка.

Никакой заботы о мирных жителях или детях. Ими движет слепое безумие, ненависть и настоящий психоз. Это трагическое происшествие, но оно показывает отчаяние и истерию, которыми сейчас наполнены умы украинского руководства», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что удар по Белгороду — это военное преступление, которое должно быть зафиксировано ООН.

По словам Беннета, Зеленский и его политические соратники очень хорошо понимают, что их время ограничено, поэтому совершают отчаянные попытки напугать россиян, чтобы заставить их сесть за стол переговоров и пойти на политические уступки. Именно такую цель преследовал удар по Белгороду.

«Это безумная стратегия, которая не сработает. Но украинцы следуют ей, потому что американцы, такие как Виктория Нуланд (бывший заместитель госсекретаря США — Прим. ред.), проинструктировали руководство Украины не вести переговоры с Россией, так как у них нет сильной позиции на переговорах, что очень глупо. Это приводит украинцев к отчаянным атакам на гражданские объекты, чтобы попытаться остановить продвижение России», — считает политолог.

По мнению Беннета, украинцы не способны смириться и признать, что они проиграли и их единственный шанс спасти свою страну — сдаться России.

Также политолог выразил уверенность в том, что западные СМИ будут игнорировать или отрицать факт террористической атаки на Белгород и циничного убийства россиян.

«Это схема западных СМИ. Они отрицают любые случаи гибели или ранения мирных жителей, женщин, детей, стариков, вообще мирных жителей. Запад отрицает это в своих репортажах. Они никогда не упоминают об этом, потому что понимают, что это может вызвать обратную реакцию. Это может ускорить пробуждение западных людей к реальности того, что Запад участвует в террористических атаках», — пояснил политолог.

Происходящее на Украине Беннет назвал террористической войной Запада против России. Он указал на то, что западные правительства и СМИ пытаются представить боевые действия как войну Украины за демократию, борьбу за Европу и американские ценности против реинкарнации СССР.

«Это полная ложь, но они поддерживают этот мираж, этот нарратив, эту фантазию, чтобы сохранить политическую стабильность на Западе. Их СМИ просто пересказывают тезисы, которые им дают их разведывательные службы — MI6, ЦРУ, различные спецслужбы, которые находятся на Украине.

Так что это пропагандистская война, в которой СМИ намеренно избегают темы убийства невинных гражданских лиц и поддерживают иллюзию, что это борьба за свободу, демократию и права европейцев. Это полная ложь», — заключил политолог.

Белгород 12 мая подвергся массированной атаке украинских вооруженных формирований. Подъезд одного из жилых многоквартирных домов в городе обрушился после удара из комплекса «Точка-У».

По последним данным, жертвами удара стали 15 человек. На месте происшествия продолжают работать спасатели, разбирая завалы.

Известно также, что ранения в результате ракетной атаки ВСУ получили более 30 человек, в том числе два ребенка. Различные повреждения зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов, повреждены 11 автомобилей.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в офисе генсека ООН прокомментировали удар по Белгороду.