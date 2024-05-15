Услышал крик: как житель Белгорода спас мать с младенцем при обрушении подъезда

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 61 0

Мужчина спас мать с младенцем при обрушении подъезда в Белгороде

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stringer; 5-tv.ru

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Тема:
Обрушение дома в Белгороде

Сейчас женщина проходит лечение в Москве. Она обратилась к СМИ с просьбой найти ее спасителя.

Житель Белгорода Олег Гуров спас женщину с полуторамесячным ребенком при обрушении подъезда жилого дома после обстрела украинскими боевиками 12 мая. Обстоятельства случившегося мужчина рассказал в беседе с 5-tv.ru.

По словам Гурова, он работает спасателем, а в день атаки ВСУ у него был выходной. Вместе с женой и дочерью мужчина находился дома, когда услышал звуки ракетных прилетов и работы российской ПВО.

«После третьего и четвертого взрыва над головой услышал сильный удар в наш дом. Выбежал на балкон, семья была в ванной, они всегда там прячутся. Увидел дым на стоянке, где машины стояли, в том числе и моя», — уточнил он.

Затем Гуров выбежал на улицу и увидел, что один из подъездов дома обрушился с десятого по первый этаж. В тот же момент он услышал крики о помощи и побежал в сторону завалов.

«Прибежал — женщина стоит между третьим и вторым этажом с ребенком на руках на плите. Она выползла из-под обвала. Я залез между вторыми третьим этажом, она передала ребенка, и ее снял, мы спустились все, ушли в безопасное место и через минуты две-три подъехала скорая», — рассказал белгородец.

Спасенная Гуровым женщина позднее обратилась к СМИ с просьбой найти ее спасителя. Она рассказала, что в момент прилета украинской ракеты находилась дома, а после обрушения подъезда вместе с сыном оказалась под завалами.

Спас их незнакомый мужчина, который помог им покинуть опасное место, передал медикам и исчез. Сама женщина и ее ребенок сейчас проходят лечение в Москве.

Белгород 12 мая подвергся массированной атаке украинских вооруженных формирований. Подъезд одного из жилых многоквартирных домов в городе обрушился после удара из комплекса «Точка-У».

По последним данным, жертвами удара стали 17 человек, ранения получили более 30. Различные повреждения зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов, повреждены 11 автомобилей.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как белгородцы помогают друг другу после теракта.

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