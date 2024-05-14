Количество погибших при обрушении дома в Белгороде увеличилось до 17

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 23 0

Сегодня на месте ЧП были обнаружены тела двоих человек.

Количество погибших при обрушении дома в Белгороде увеличилось до 17

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Игорь Чигарев

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Тема:
Обрушение дома в Белгороде Спецоперация

Количество погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде после попадания украинской ракеты увеличилось до 17 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Тело еще одного погибшего обнаружено на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде. Количество жертв увеличилось до 17 человек», — говорится в сообщении.

Сегодня же на месте ЧП обнаружили тело погибшей женщины.

Город подвергся массированной атаке со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воскресенье, 12 мая. В результате прилета «Точки-У» обрушился целый подъезд жилого дома. Вечером украинские боевики вновь начали обстреливать Белгород. Губернатор Белгородкой области Вячеслав Гладков сообщил о трех погибших и пяти пострадавших во время новой атаки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека погибли в результате атаки ВСУ на жилой сектор Донецка.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

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