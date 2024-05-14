Пентагон отказался комментировать обстрел Белгорода со стороны ВСУ

В Штатах переадресовали вопрос к главным виновникам террористического акта.
Фото: www.globallookpress.com / Stringer
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Пентагон не стал давать комментарии по поводу обстрела Белгорода, который в воскресенье, 12 мая, устроили террористы ВСУ. В результате трагедии обрушился подъезд дома. О позиции американского военного ведомства пишет агентство РИА Новости.
«Мы оставим украинским официальным лицам возможность комментировать недавние атаки, совершенные ими», — сообщили в Пентагоне.
Теракт в Белгороде
Накануне, 12 мая, Белгород подвергся массированной атаке украинских вооруженных формирований. В результате подъезд одного из жилых многоквартирных домов на улице Щорса обрушился. При обстреле украинские боевики применяли комплексы «Точка-У», «Ольха» и RM-70 Vampire.
Сообщалось о десятках пострадавших, в том числе детях. Различные повреждения были зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов, повреждены 11 автомобилей. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта.
Вечером того же дня жителям Белгорода вновь пришлось спускаться в убежища из-за нового обстрела со стороны ВСУ. Как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате атаки скончалась несовершеннолетняя девочка, а также женщина и мужчина. Еще пять мирных граждан пострадали.
Ранее 5-tv.ru писал, что три человека погибли в результате атаки ВСУ на жилой сектор Донецка.
- 14 мая
- Расчет ПТРК «Фагот» разгромил блиндаж ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
- 14 мая
- Горящих Abrams им мало: Дания пообещала Украине F-16 в воздухе через месяц
- 14 мая
- Три человека погибли в результате атаки ВСУ на жилой сектор Донецка
- 14 мая
- На Украине начали эвакуацию населения в двух городах Сумской области
- 14 мая
- «Опытный управленец»: в Киеве испугались Белоусова на посту министра обороны РФ
- 13 мая
- Миссия НАТО: Эстония рассматривает возможность отправки войск на Украину
- 13 мая
- Два реактивных снаряда и шесть авиабомб ВСУ сбиты над Белгородом
- 13 мая
- Стремительное продвижение: во Франции заявили, что ВС РФ уже в Волчанске
- 13 мая
- В МВД возбудили дело после избиения сына участника СВО в Шатуре
- 13 мая
- Над Белгородской областью сбили 16 снарядов РСЗО Vampire
Читайте также
65%
-0.19 98.85
-0.10
Нашли ошибку?