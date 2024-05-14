Пентагон отказался комментировать обстрел Белгорода со стороны ВСУ

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 42 0

В Штатах переадресовали вопрос к главным виновникам террористического акта.

Пентагон отказался комментировать обстрел Белгорода со стороны ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Stringer

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Тема:
Спецоперация ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду Обрушение дома в Белгороде

Пентагон не стал давать комментарии по поводу обстрела Белгорода, который в воскресенье, 12 мая, устроили террористы ВСУ. В результате трагедии обрушился подъезд дома. О позиции американского военного ведомства пишет агентство РИА Новости.

«Мы оставим украинским официальным лицам возможность комментировать недавние атаки, совершенные ими», — сообщили в Пентагоне.

Теракт в Белгороде

Накануне, 12 мая, Белгород подвергся массированной атаке украинских вооруженных формирований. В результате подъезд одного из жилых многоквартирных домов на улице Щорса обрушился. При обстреле украинские боевики применяли комплексы «Точка-У», «Ольха» и RM-70 Vampire.

Сообщалось о десятках пострадавших, в том числе детях. Различные повреждения были зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов, повреждены 11 автомобилей. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта.

Вечером того же дня жителям Белгорода вновь пришлось спускаться в убежища из-за нового обстрела со стороны ВСУ. Как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате атаки скончалась несовершеннолетняя девочка, а также женщина и мужчина. Еще пять мирных граждан пострадали.

Ранее 5-tv.ru писал, что три человека погибли в результате атаки ВСУ на жилой сектор Донецка.

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