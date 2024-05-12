Число погибших в результате теракта в Белгороде увеличилось до восьми
МЧС подтвердило гибель еще одного человека под завалами дома, в который попала украинская ракета «Точка-У».
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Игорь Чигарев
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Число погибших при обрушении части многоквартирного дома в результате теракта в Белгороде достигло восьми. Об этом сообщили в МЧС.
Ранее в этот день Белгород подвергся массированной атаке украинских вооруженных формирований. Подъезд одного из жилых многоквартирных домов в городе обрушился после удара из комплекса «Точка-У».
На месте происшествия продолжают работать спасатели, разбирая завалы.
Известно, что ранения в результате ракетной атаки ВСУ получили 20 человек, в том числе два ребенка. Различные повреждения зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов, повреждены 11 автомобилей.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин выслушал доклады и. о. главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в связи с терактом в Белгороде.
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