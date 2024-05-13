Число жертв теракта в Белгороде выросло до 15
МЧС: спасательная операция на месте обрушения подъезда в Белгороде завершена
Фото, видео: www.globallookpress.com / Stringer; 5-tv.ru
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Также известно, что пострадали более 30 человек.
На месте обрушения многоэтажки, в которой рухнул целый подъезд после прилета украинского снаряда, продолжается разбор завалов. Число жертв выросло до 15, пострадавших уже больше 30 человек. Об этом сообщили в МЧС.
Людей под обломками находили в течение всего минувшего дня. Среди раненых и погибших есть дети. Неизвестной остается судьба еще нескольких жителей, в момент обрушения они могли быть в своих квартирах.
Сейчас спасательная операция продолжается, подключили тяжелую технику, проливают очаги возгорания. В то же время, в городе периодически звучат сигналы ракетной опасности. Из-за этого работы вынуждены прерывать.
После дневной атаки 12 мая ВСУ также обстреляли Белгород вечером. Как сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков, при новой атаке скончались еще три человек и пять пострадали.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Липецкой области сообщили о пожаре на подстанции после атаки БПЛА.
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