Число жертв теракта в Белгороде выросло до 15

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МЧС: спасательная операция на месте обрушения подъезда в Белгороде завершена

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stringer; 5-tv.ru

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Также известно, что пострадали более 30 человек.

На месте обрушения многоэтажки, в которой рухнул целый подъезд после прилета украинского снаряда, продолжается разбор завалов. Число жертв выросло до 15, пострадавших уже больше 30 человек. Об этом сообщили в МЧС.

Людей под обломками находили в течение всего минувшего дня. Среди раненых и погибших есть дети. Неизвестной остается судьба еще нескольких жителей, в момент обрушения они могли быть в своих квартирах.

Сейчас спасательная операция продолжается, подключили тяжелую технику, проливают очаги возгорания. В то же время, в городе периодически звучат сигналы ракетной опасности. Из-за этого работы вынуждены прерывать.

После дневной атаки 12 мая ВСУ также обстреляли Белгород вечером. Как сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков, при новой атаке скончались еще три человек и пять пострадали.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Липецкой области сообщили о пожаре на подстанции после атаки БПЛА.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

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