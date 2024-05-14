«Попала в больницу»: бывшая дама Разина призналась в жестоком нраве продюсера

Слова создателя студии «Ласковый май» могли довести человека до нужды в медицинской помощи.

Певица и бывшая солистка группы «Ласковый май» Наталья Грозовская рассказала, как жестокий нрав продюсера Андрея Разина довел ее до больницы. Во время одного из шоу на федеральном канале звезда раскрыла, почему люди боялись конфликтовать с ним.

Грозовская подчеркнула, что его страшилась даже Джуна, которая ненадолго приютила Разина у себя в доме на Арбате в 1984 году, впоследствии последний помог ей успешно войти в шоу-бизнес. Причем бывшая солистка «Ласкового мая» рассказала, что для нее самой словесный конфликт с продюсером закончился плачевно.

«Джуна знала, что у него есть такое: если он что-то скажет, то человек окажется в госпитале или еще где-то. Ну вот я, например, попала в больницу», — вспоминает Наталья Грозовская.

По мнению певицы, у Разина есть «какая-то сила», которая следует за ним попятам до сих пор — проклятия имею порой выливаются во что-то материальное и ощутимое. Сама же бывшая избранница 60-летнего продюсера давно с ним не общается — все дело в давней ссоре.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Андрей Разин проклял артистов, почтивших в прошлом году память Юрия Шатунова. Тогда певица Лолита резко ответила на слова бывшего продюсера «Ласкового мая».