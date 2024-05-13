Сотрудники МЧС РФ завершили спасательные работы в Белгороде

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 25 0

МЧС: разбор завалов в Белгороде завершен, спасено 17 человек

Фото, видео: Демидова Елизавета / ТАСС; Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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Тема:
Обрушение дома в Белгороде

Из-под завалов живыми удалось вытащить 17 человек.

В Белгороде завершили поисково-спасательные работы и разбор завалов на месте обрушения части жилого дома после удара ВСУ, об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Поисково-спасательные работы и разбор завалов в Белгороде завершены. Удалось спасти 17 человек. К сожалению, 15 человек были извлечены из-под завалов погибшими», — говорится в сообщении.

Напомним, что 12 мая в результате обстрела со стороны ВСУ, из-за прямого попадания снаряда, обрушился весь подъезд десятиэтажного дома на улице Щорса.

Позже произошло повторное обрушение чердачного этажа, из-за этого пострадали трое спасателей.

При обстреле украинские боевики применяли комплексы «Точка-У», «Ольха» и RM-70 Vampire. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили 14 реактивных снарядов ВСУ над Белгородом.

Тема:
Обрушение дома в Белгороде
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