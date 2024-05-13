Сотрудники МЧС РФ завершили спасательные работы в Белгороде
МЧС: разбор завалов в Белгороде завершен, спасено 17 человек
Фото, видео: Демидова Елизавета / ТАСС; Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Из-под завалов живыми удалось вытащить 17 человек.
В Белгороде завершили поисково-спасательные работы и разбор завалов на месте обрушения части жилого дома после удара ВСУ, об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«Поисково-спасательные работы и разбор завалов в Белгороде завершены. Удалось спасти 17 человек. К сожалению, 15 человек были извлечены из-под завалов погибшими», — говорится в сообщении.
Напомним, что 12 мая в результате обстрела со стороны ВСУ, из-за прямого попадания снаряда, обрушился весь подъезд десятиэтажного дома на улице Щорса.
Позже произошло повторное обрушение чердачного этажа, из-за этого пострадали трое спасателей.
При обстреле украинские боевики применяли комплексы «Точка-У», «Ольха» и RM-70 Vampire. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили 14 реактивных снарядов ВСУ над Белгородом.
- 13 мая
- «Показал преступность»: на Западе неожиданно отреагировали на теракт в Белгороде
- 13 мая
- Число жертв теракта в Белгороде выросло до 15
- 13 мая
- Тело 14 погибшего достали из-под завалов дома в Белгороде
- 13 мая
- Силы ПВО сбили 14 реактивных снарядов ВСУ в районе Белгорода
- 12 мая
- Белгород снова под обстрелом: жители прячутся в убежища, есть погибшие
- 12 мая
- Число погибших в результате теракта в Белгороде увеличилось до 13
- 12 мая
- «Ответят за совершенное»: Мирошник назвал причастных к теракту в Белгороде
- 12 мая
- Названо возможное место запуска ракеты ВСУ, ударившей по Белгороду
- 12 мая
- Число погибших в результате теракта в Белгороде увеличилось до восьми
- 12 мая
- Число погибших в результате теракта в Белгороде достигло пяти
Читайте также
60%
0.70 98.95
0.64
Нашли ошибку?