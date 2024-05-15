В суд поступило первое ходатайство о продлении ареста фигуранту дела о теракте в «Крокусе»
Следствие просит продлить арест фигуранту дела о теракте в «Крокусе» Исломову*
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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Всего после трагедии были арестованы 12 человек.
Следствие требует продлить арест фигуранту дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Аминчону Исломову*, который был взят под стражу до 22 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы.
«В суд поступило ходатайство о продлении срока содержания под стражей Аминчону Исломову, обвиняемому в совершении теракта. Оно будет рассмотрено 17 мая», — говорится в сообщении.
По информации агентства, заседание пройдет в закрытом режиме.
По версии следствия, Аминчон с отцом Исроилом* и братом Диловаром* знали о намерениях предполагаемых террористов и сдали им квартиру. Также они продали обвиняемым автомобиль Renault, на котором те передвигались в день теракта и были задержаны в Брянской области.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.
Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что расследование теракта в «Крокусе» вывело на заграничный след.
* — внесены в список террористов и экстремистов в России
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