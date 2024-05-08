Расследование теракта в «Крокусе» вывело на заграничный след
Нарышкин: ведется поиск причастных к теракту в «Крокусе» за границей
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
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Трагедия, произошедшая 22 марта, унесла жизни 145 человек.
Ведется расследование для выявления лиц, причастных к организации теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», которые находится за границей. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.
«Расследование ведется», — ответил он на вопрос РИА Новости о том, установлены ли находящиеся за рубежом, которые могут быть причастны к организации теракта.
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 145 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.
Правоохранители и сегодня занимаются расследованием уголовного дела. Как отмечали в СК, картина произошедшего собирается буквально по крупицам. Всего по данному делу арестованы 12 человек, в том числе четыре исполнителя теракта.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам директора ФСБ России Александра Бортникова, основной организатор теракта в «Крокусе» находится за границей. Федеральная служба безопасности практический догадывается, кто является главным виновником трагедии.
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