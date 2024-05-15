СМИ заявили о покушении на премьера Словакии Фицо, он ранен в ходе стрельбы
Премьер Словакии Фицо ранен во время стрельбы после заседания кабмина
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Витвицкий; 5-tv.ru
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По предварительным данным, неизвестный открыл огонь после заседания кабмина страны.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранен в результате нападения неизвестного с оружием. Об этом сообщает словацкое издание Pravda.
По предварительной информации, стрельба произошла после заседания кабмина страны, когда Фицо вышел к общественности. В настоящее время политика везут в больницу. По информации СМИ, Фицо ранен в брюшную полость.
Сообщается, что открывший стрельбу уже задержан правоохранителями. Других подробностей пока не приводится.
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