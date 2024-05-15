У премьера Словакии Фицо открылось кровоизлияние в брюшной полости

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 132 0

Политика на вертолете доставили в больницу. У него три ранения — в грудь, живот и конечности.

У премьера Словакии Фицо открылось кровоизлияние в брюшной полости

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
Покушение на премьера Словакии Фицо

У премьер-министра Словакии Роберта Фицо открылось кровоизлияние в брюшной полости. Он остается в операционной в тяжелом состоянии. Об этом пишут СМИ.

Покушение на политика случилось в пригороде Братиславы, куда он прибыл для участия в выездном заседании правительства. Он вышел к собравшимся, когда один из присутствующих открыл стрельбу.

Как сообщили в партии Фицо Smer, следующие часы будут решающими в его жизни. Существует реальная угроза его жизни. Известно, что премьер получил три ранения — в грудь, живот, в конечности. Его на вертолете доставили в больницу.

Стрелявший задержан. По некоторой информации, им оказался 71-летний мужчина. Как считают политологи, он мог быть завербован Украиной.

Чем известен Роберт Фицо?

Роберт Фицо родился в 1964 году в городе Топольчаны в Словакии. В политику попал в 1992 году, когда был избран в парламент Словакии.

С 1994 года он работал агентом Словакии в Европейской комиссии по правам человека, пока не был отозван в начале 2000 года.

В 1999 году политик основал свою собственную Социал-демократическую партию, которая впоследствии стала крупнейшей оппозиционной партией в стране.

В 2006 году его партия с разгромом победила на парламентских выборах, заняв первое место, Роберт Фицо стал премьер-министром страны. Тогда он избрался до 2010 года.

В 2012 году Фицо во второй раз стал премьер-министром Словакии. В 2018 году результатом политического кризиса после того, как 25 февраля был убит корреспондент Ян Куциак, занимавшийся расследованием фактов налогового мошенничества, в стране стала отставка Роберта Фицо с поста премьер-министра.

Ранее 5-tv.ru писал, почему на премьера Словакии Фицо совершено покушение.

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