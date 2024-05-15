Словацкая оппозиция открестилась от напавшего на Роберта Фицо

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 19 0

Стрелявшего мужчину уже задержали. Что о нем известно?

Словацкая оппозиция открестилась от напавшего на Роберта Фицо

Фото: MARTIN DIVISEK / ТАСС

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Тема:
Покушение на премьера Словакии Фицо

В оппозиционной в Словакии партии «прогрессивная Словакия» опровергли сообщения о том, что нападавший на премьер-министра Роберта Фицо стрелок является членом их движения.

Представители партии осудили нападение на премьера, а также отметили, что сейчас опасаются дальнейшей эскалации напряженности в словацком обществе.

СМИ заявили, что нападавшего на Фицо уже задержали. Им оказался, предположительно, 71-летний мужчина, проживающий в Левице. Местные ресурсы сообщили, что он якобы сторонник оппозиции. Как считают некоторые политологи, он мог быть завербован Украиной.

Сам задержанный прокомментировал свой поступок. Он сообщил, что решил напасть на Фицо из-за несогласия с политикой, проводимой правительством.

Ранее 5-tv.ru писал, что у премьера Словакии Фицо открылось кровоизлияние в брюшной полости.

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