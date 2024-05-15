СМИ сообщают, что премьер Словакии Фицо введен в искусственную кому

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо введен в искусственную кому после ранения. Его состояние оценивается, как критическое. Об этом сообщает ряд СМИ.

Ранее местные СМИ писали, что врачи завершили операцию по спасению политика, и его стояние стабилизировалось. Однако позже в МВД республики сообщили, что это не так.

В министерстве тогда рассказали, что врачи продолжают бороться за жизнь пострадавшего.

Известно, что в Фицо выстрелили несколько раз во время его визита в город Гандлова в 190 километрах от Братиславы. Политик получил ранения в живот, грудь и конечности. До больницы его доставали вертолетом. Врачи диагностировали у него кровоизлияние в брюшной полости.

Стрелявший задержан. По некоторой информации, им оказался 71-летний мужчина. Как считают политологи, он мог быть завербован Украиной.

Ранее 5-tv.ru писал, что словацкая оппозиция открестилась от напавшего на Роберта Фицо.