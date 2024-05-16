На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Евы

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День добрых дел на Пятом канале! И сегодня наша помощь нужна маленькой Еве. У девочки очень редкое заболевание — муковисцидоз. Из-за него даже обычная простуда представляет смертельную опасность. Улучшить состояние ребенка может специальное оборудованиее стоимостью 1 миллион 600 тысяч рублей. Помочь семье собрать деньги можете вы — зрители Пятого канала. Отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 22-22 или отсканируйте QR-код во время сюжета.

Диагноз Еве поставили через несколько дней после рождения. Сначала врачи не понимали, что происходит с ребенком. Думали, что это пневмония.

«К нам пришла педиатр посмотреть ребеночка. И вот сказала нам эти вот непонятные слова — муковисцидоз, которые мы даже не поняли сначала, вообще, как это слово произносится», — рассказывает Елена Короткова, мама Евы.

Это стало большой неожиданностью для родителей девочки. А прогнозы специалистов порой шокировали. Один из врачей однажды «успокоил» маму Евы, сказав, что такие дети дольше пяти лет не живут.

Сейчас Еве четыре года. Много времени она проводит со своей сестрой. Девочки играют в куклы, смотрят мультики, рисуют, гуляют. Ева любит играть в прятки, в догонялки, очень любит танцевать. Но любая физическая активность заканчивается сильным кашлем. И справиться с ним все труднее. Временно облегчить состояние помогают занятия на батуте — прямо дома.

Легкие при таких данных становятся идеальной средой для размножения бактерий. Поэтому Ева не ходит в детский сад. Даже обычная ОРВИ для нее смертельно опасна. И чем старше становится девочка, тем быстрее развивается болезнь. Замедлить ее может так называемая таргетная терапия — современные, дорогостоящие лекарственные препараты. Но их применение разрешено с шести лет. До этого возраста используют откашливатель и пневмовибрационный жилет.

«У нее, действительно, много мокроты, и она не справляется с этим. И если ее не откашливать, то она будет постоянно в обострениях, у нее будут пневмонии, у нее могут распадаться части легких и не вентилироваться. Действительно, может привести к серьезным осложнениям. И мы можем потерять легкие в таком юном возрасте», — объясняет врач-педиатр Анастасия Горяинова.

Специальный жилет и откашливатель помогут стабилизировать состояние Евы. Стоит медицинское оборудование 1 600 000 рублей. Чтобы собрать такую сумму, родителям нужен не один год. Поэтому вся их надежда на помощь неравнодушных людей.

Сейчас важен каждый день, чтобы у Евы было полноценное будущее. О выздоровлении мечтает вся семья. И мы с вами все вместе, можем им помочь.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС-сообщения по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Еве, обратившись напрямую в благотворительный фонд.