Пожизненное заключение грозит обвиняемому в попытке убийства премьера Словакии

Мужчине, задержанному на месте покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, предъявлено обвинение в попытке умышленного убийства. Об этом сообщил телеканал ТА3.

Другой телеканал Словакии сообщил, что ему предъявили обвинение в попытке убийства из мести. По данной статье мужчине грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

СМИ ранее писали о том, что напавшим на Фицо мог быть известный словацкий писатель Юрай Чинтула. По некоторой информации, он стрелял из короткоствольного оружия, которое официально было зарегистрировано. После задержания мужчина объяснил свой поступок несогласием с действиями правительства.

Мужчина открыл огонь из оружия, когда Фицо вышел к общественности после заседания кабмина. По информации СМИ, нападавший позвал его фразой: «Робо, иди сюда». После чего раздались выстрелы. По некоторым данным, Фицо получил ранения в конечности, грудь и брюшную полость. Политика экстренно доставили в больницу и там прооперировали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каком состоянии находится премьер Словакии Фицо.