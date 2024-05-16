Пожизненное заключение грозит обвиняемому в попытке убийства премьера Словакии

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 56 0

Мужчину задержали сразу же на месте покушения. Свой поступок он объяснил несогласием с политикой властей страны.

Пожизненное заключение грозит обвиняемому в попытке убийства премьера Словакии

Фото: Reuters / Radovan Stoklasa

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Покушение на премьера Словакии Фицо

Мужчине, задержанному на месте покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, предъявлено обвинение в попытке умышленного убийства. Об этом сообщил телеканал ТА3.

Другой телеканал Словакии сообщил, что ему предъявили обвинение в попытке убийства из мести. По данной статье мужчине грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

СМИ ранее писали о том, что напавшим на Фицо мог быть известный словацкий писатель Юрай Чинтула. По некоторой информации, он стрелял из короткоствольного оружия, которое официально было зарегистрировано. После задержания мужчина объяснил свой поступок несогласием с действиями правительства.

Мужчина открыл огонь из оружия, когда Фицо вышел к общественности после заседания кабмина. По информации СМИ, нападавший позвал его фразой: «Робо, иди сюда». После чего раздались выстрелы. По некоторым данным, Фицо получил ранения в конечности, грудь и брюшную полость. Политика экстренно доставили в больницу и там прооперировали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каком состоянии находится премьер Словакии Фицо.

Тема:
Покушение на премьера Словакии Фицо
16 мая
«Я лишь жду»: премьер Словакии Фицо предвидел покушение еще в апреле
16 мая
Операция длилась пять часов: в каком состоянии находится премьер Словакии Фицо
16 мая
«Европейские политики с ним борются»: в Германии заявили, что Фицо перешел дорогу ЕС
16 мая
Песков: Россия осуждает нападение на премьера Словакии Фицо
16 мая
Фицо расстрелял либеральный поэт: первые результаты расследования покушения на премьера Словакии
16 мая
«Чудовищное преступление»: Путин отреагировал на покушение на Фицо
16 мая
Власти Словакии увидели политические мотивы в нападении на Роберта Фицо
15 мая
СМИ сообщают, что премьер Словакии Фицо введен в искусственную кому
15 мая
В МВД Словакии опровергли сообщения об успешной операции Фицо
15 мая
Врачи завершили операцию по спасению премьера Словакии Фицо
+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
91.26
-0.10 98.83
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:23
Школы вне закона? Почему во Владивостоке закрываются детские учреждения
13:22
Российские войска нанесли поражение формированию «Кракен»* в Харьковской области
13:17
В Сербии задержали мужчину за угрозы президенту Александру Вучичу
13:07
«Протестные волнения будут»: кто заинтересован в госперевороте в Турции
12:49
По городам победы: туристический поезд «Своих не бросаем!» отправился из Москвы
12:27
«Упор на первопричины»: Лавров оценил мирную инициативу Китая по Украине

Сейчас читают

Востоковед Тавровский: Путин и Си Цзиньпин обсудят создание финансовой схемы, в которой не будет доллара
«Европейские политики с ним борются»: в Германии заявили, что Фицо перешел дорогу ЕС
«Канцерогенный риск»: какую пищу опасно есть при боли в горле
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео