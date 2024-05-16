Блюда заморские: что российская делегация попробовала в Китае

Российская делегация попробовала блюда китайской кухни в Пекине
Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев
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Председатель КНР Си Цзиньпин организовал торжественный прием в честь визита президента РФ Владимира Путина.
На торжественном приеме председателя КНР Си Цзиньпина в честь визита в Пекин президента России Владимира Путина были представлены особые блюда китайской кухни. Об этом стало известно агентству РИА Новости.
Российская делегация попробовала утку по-пекински и трепанг с луком-пореем. Кроме того, были предложены устрицы в утином бульоне, овощи в соусе из различных морепродуктов, окунь в бульоне из креветок и другие блюда.
Поварами также были изготовлены десерты.
Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином в Пекине. Российский лидер посетил Китай в рамках государственного визита — первого после переизбрания его на пост президента и вступления в должность. Путин проведет в КНР два дня — 16 и 17 мая.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как иностранные СМИ отреагировали на визит Путина в Китай. Подобный дипломатический шаг не смогла оставить без внимания международная пресса — событие прокомментировали агентство Associated Press, издание The Hill, телеканалы CNN и Channel News Asia.
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