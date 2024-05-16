Блюда заморские: что российская делегация попробовала в Китае

Председатель КНР Си Цзиньпин организовал торжественный прием в честь визита президента РФ Владимира Путина.

На торжественном приеме председателя КНР Си Цзиньпина в честь визита в Пекин президента России Владимира Путина были представлены особые блюда китайской кухни. Об этом стало известно агентству РИА Новости.

Российская делегация попробовала утку по-пекински и трепанг с луком-пореем. Кроме того, были предложены устрицы в утином бульоне, овощи в соусе из различных морепродуктов, окунь в бульоне из креветок и другие блюда.

Поварами также были изготовлены десерты.

Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином в Пекине. Российский лидер посетил Китай в рамках государственного визита — первого после переизбрания его на пост президента и вступления в должность. Путин проведет в КНР два дня — 16 и 17 мая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как иностранные СМИ отреагировали на визит Путина в Китай. Подобный дипломатический шаг не смогла оставить без внимания международная пресса — событие прокомментировали агентство Associated Press, издание The Hill, телеканалы CNN и Channel News Asia.