Блюда заморские: что российская делегация попробовала в Китае

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 29 0

Российская делегация попробовала блюда китайской кухни в Пекине

Блюда заморские: что российская делегация попробовала в Китае

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Председатель КНР Си Цзиньпин организовал торжественный прием в честь визита президента РФ Владимира Путина.

На торжественном приеме председателя КНР Си Цзиньпина в честь визита в Пекин президента России Владимира Путина были представлены особые блюда китайской кухни. Об этом стало известно агентству РИА Новости.

Российская делегация попробовала утку по-пекински и трепанг с луком-пореем. Кроме того, были предложены устрицы в утином бульоне, овощи в соусе из различных морепродуктов, окунь в бульоне из креветок и другие блюда.

Поварами также были изготовлены десерты.

Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином в Пекине. Российский лидер посетил Китай в рамках государственного визита — первого после переизбрания его на пост президента и вступления в должность. Путин проведет в КНР два дня — 16 и 17 мая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как иностранные СМИ отреагировали на визит Путина в Китай. Подобный дипломатический шаг не смогла оставить без внимания международная пресса — событие прокомментировали агентство Associated Press, издание The Hill, телеканалы CNN и Channel News Asia.

+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
91.26
-0.10 98.83
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:55
Российский фонд прямых инвестиций откроет офис в китайском Харбине
14:54
Российские силы ПВО за сутки сбили три самолета МиГ-29 на Украине
14:45
Путин и Си Цзиньпин выступили против затягивания конфликта на Украине
14:21
Блюда заморские: что российская делегация попробовала в Китае
14:06
«Крайне сложно»: Зеленский оценил ситуацию на харьковском направлении
13:55
Владимир Путин и Си Цзиньпин могут обсудить создание финансовой схемы без участия доллара

Сейчас читают

Востоковед Тавровский: Путин и Си Цзиньпин обсудят создание финансовой схемы, в которой не будет доллара
Обнародованы самые шикарные даты для свадьбы летом 2024 года
«Канцерогенный риск»: какую пищу опасно есть при боли в горле
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео