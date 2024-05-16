Новый уровень: как иностранные СМИ отреагировали на визит Путина в Китай

Некоторые предполагают, что на встрече глав государств будут подняты международные проблемы.

Президент России Владимир Путин прилетел с визитом в Китай. Там он должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Такой дипломатический шаг не смогла оставить без внимания международная пресса.

Associated Press

Агентство написало, что политики встретились для того, чтобы продемонстрировать единство между Россией и Китаем.

При этом издание отметило, что Путин готов принять участие к переговорам по Украине, но главное, чтобы были учтены интересы России.

The Hill

Издание подчеркнуло, что Владимир Путин прибыл в Пекин в то время, как Штаты критикуют Китай за поддержку конфликта на Украине. Пресса предположила, что главы РФ и КНР обсудят международные проблемы и дипломатические отношения друг с другом.

CNN

Телеканал верно заметил, что глава России прилетел в Китай в тот момент, когда ВС РФ успешно продвигаются вперед в зоне СВО. Этот визит очень значимый, так как две крупные страны все теснее взаимодействуют, а тем временем у Запада возникает все больше разногласий.

Channel News Asia

Телеканал уверен, что Путин посетил Пекин с визитом, чтобы найти больше поддержки со стороны Китая в специальной военной операции. При этом в СМИ отметили, что отношения двух государств выходят на новый уровень.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Пекине готовились к визиту Путина.