Стало известно о полностью сгоревшем вертолете Раиси в результате крушения
Reuters: борт Раиси полностью сгорел в результате крушения
Фото: Reuters / Ali Hamed Haghdoust
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Пассажиры борта и экипаж, вероятно, погибли.
Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси полностью сгорел в результате крушения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.
«Вертолет президента Раиси полностью сгорел при крушении», ― говорится в материале.
Пассажиры вертолета и экипаж, вероятно, погибли, отметили неназванные иранские чиновники.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Иране турецкий беспилотник обнаружил тепловое пятно в зоне предполагаемой катастрофы. На кадрах, снятых с поискового дрона, видно, насколько тяжелые там погодные условия.
Плотные облака и туман полностью закрывают обзор. Ранее местные телеканалы сообщали, что район поисков уменьшили с 20 до 2 километров.
Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси совершил жесткую посадку при сильном тумане на северо-западе республики накануне вечером. С тех пор борт считается пропавшим.
- 20 мая
- Президент Ирана Раиси погиб в результате крушения вертолета
- 20 мая
- В Иране сообщили об отсутствии выживших на месте крушения вертолета Раиси
- 20 мая
- Посол Ирана рассказал о встрече с Путиным по поводу ЧП с вертолетом Раиси
- 20 мая
- ЧП с вертолетом Раиси. Что известно о ситуации к утру 20 мая
- 20 мая
- В США заявили о возможной гибели Раиси в результате ЧП с вертолетом
- 20 мая
- МЧС России направит спасателей для помощи в поисках вертолета Раиси
- 20 мая
- «Такая вот беда»: что могло привести к ЧП с вертолетом Раиси
- 19 мая
- Крушение вертолета Раиси произошло вскоре после тайных переговоров Ирана и США
- 19 мая
- В Израиле ответили на обвинения в причастности к ЧП с вертолетом Раиси
- 19 мая
- Худший сценарий: как возможный уход Раиси изменит политику Ирана
Читайте также
51%
0.07 98.78
-0.12
Нашли ошибку?