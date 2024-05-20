Стало известно о полностью сгоревшем вертолете Раиси в результате крушения

Пассажиры борта и экипаж, вероятно, погибли.

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси полностью сгорел в результате крушения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

«Вертолет президента Раиси полностью сгорел при крушении», ― говорится в материале.

Пассажиры вертолета и экипаж, вероятно, погибли, отметили неназванные иранские чиновники.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Иране турецкий беспилотник обнаружил тепловое пятно в зоне предполагаемой катастрофы. На кадрах, снятых с поискового дрона, видно, насколько тяжелые там погодные условия.

Плотные облака и туман полностью закрывают обзор. Ранее местные телеканалы сообщали, что район поисков уменьшили с 20 до 2 километров.

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси совершил жесткую посадку при сильном тумане на северо-западе республики накануне вечером. С тех пор борт считается пропавшим.