Пятно теплового излучения: как выглядит место крушения вертолета президента Ирана

Вместе с президентом Ирана Ибрахимом Раиси на борту вертолета находились по меньшей мере восемь человек, в том числе — глава МИД страны. Все они также погибли. О том, как проходила поисковая операция и что теперь ждет Исламскую Республику, рассказывает корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Спустя почти 15 часов крупномасштабной поисково-спасательной операции место крушения вертолета на борту которого находился президент Ирана — найдено.

Предположительно, там произошла жесткая посадка, как в Иране называют то, что случилось в горах на границе с Азербайджаном. На склоне холма, среди деревьев, едва можно различить хвост и обгоревшие детали вертолета. Они разбросаны в радиусе сотен метров вокруг. Шансы найти выживших были минимальны.

Все это время сведения о судьбе Ибрахима Раиси и находившихся с ним в вертолете людей поступали самые противоречивые. От сообщений о том, что группа президента направляется к ближайшему населенному пункту до подтверждения гибели всех, кто был на борту.

Местность, где произошло крушение, — труднодоступная, а из-за густого тумана видимость составляет не больше пяти метров. Это одна из причин, почему вертолет Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Ирана и тех, кто их сопровождал, так долго не могли найти.

Немедленно на место происшествия отправились спасатели. По разным данным их до 40 различных групп, вплоть до военного спецназа. В небе работали беспилотники. Именно с их помощью и удалось найти место крушения, а точнее — пятно теплового излучения на склоне горы.

В этот день Раиси возвращался из иранской провинции Восточный Азербайджан, где вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии открытия дамбы на реке Аракс.

Буквально за несколько часов до трагедии Раиси дал интервью.

«Эта плотина может обеспечить очень безопасный транзит товаров, пассажиров и туристов. Учитывая, насколько серьезно ведутся работы, я думаю, что это займет меньше времени, чем первоначально предполагалось, а это почти три года», — рассказал президент Ирана Ибрахим Раиси.

Из провинции делегация вылетела на трех вертолетах. Два вернулись, а вертолет президента, американский Bell 212, исчез с радаров во второй половине дня. Сначала поступили неподтвержденные сообщения об аварии с участием одного из вертолетов, сопровождавших президента, в районе Джольфы.

Что могло произойти с вертолетом, на котором находился президент Ирана, министр иностранных дел и губернатор одной из провинций, остается неясным. Местные власти рассматривают все версии, в том числе ошибку пилотов.

«Погодные условия действительно были очень плохие. В данной ситуации, в горах, в облачности, при дожде, видимость очень плохая и, естественно, тут можно натворить дел сколько хочешь. Скорее всего, ошибка», — говорит заслуженный летчик-испытатель, президент Федерации любителей авиации России Василий Заболотский.

Ибрахиму Раиси 63 года. Он ультраконсерватор, участник Исламской революции, после которой продолжил карьеру в органах судебной системы и прокуратуры. Президентом был избран в 2021 году.

«Является всенародно избранным президентом. Больше 70 процентов голосов за него было отдано, гражданами Ирана. Повторюсь, он не является верховным главнокомандующим. Не является главой государства», — говорит политолог, руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

Всю ночь в мечетях Ирана люди со слезами на глазах молились за здоровье своего президента. Сотни человек вышли на улицы в столице Тегеран.

В соответствии со статьей 131 иранской Конституции, в случае смерти президента его полномочия переходят к первому заместителю. С 2021 года эту должность занимает Мохаммад Мохбер.