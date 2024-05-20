Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истекает сегодня, 20 мая. На вопрос о том, насколько легитимным будет его пребывание на данном посту дальше, в Кремле напомнили слова российского лидера Владимира Путина.

«Я вам предлагаю перечитать ответ президента Путина. Такой вопрос уже звучал. А звучал он два дня назад на завершающем общении с прессой в Китае, где президент ответил ровно на этот вопрос», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Во время недавнего визита в Китай Путин заявил, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы Украины. По словам президента России, оценку нахождению лидера киевского режима на посту после 20 мая должен дать конституционный суд.

Уровень поддержки Зеленского опустился до 17% и продолжает снижаться. Более 70% населения не доверяют всем украинским СМИ, а 90% хотели бы уехать с Украины. Рейтинги падают и других украинских политиков. Эти катастрофические показатели сильно беспокоят Запад. Особенно они стали ухудшаться после принятия закона о мобилизации, отметили в Службе внешней разведки России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленского предупредили о последствиях после окончания его срока.