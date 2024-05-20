Песков напомнил слова Путина о легитимности Зеленского после 20 мая

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 73 0

Уровень поддержки лидера киевского режима на Украине находится на отметке 17% и продолжает снижаться. Запад обеспокоен складывающейся ситуацией.

Песков напомнил слова Путина о легитимности Зеленского после 20 мая

Фото: www.globallookpress.com / SOPA Images

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истекает сегодня, 20 мая. На вопрос о том, насколько легитимным будет его пребывание на данном посту дальше, в Кремле напомнили слова российского лидера Владимира Путина.

«Я вам предлагаю перечитать ответ президента Путина. Такой вопрос уже звучал. А звучал он два дня назад на завершающем общении с прессой в Китае, где президент ответил ровно на этот вопрос», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Во время недавнего визита в Китай Путин заявил, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы Украины. По словам президента России, оценку нахождению лидера киевского режима на посту после 20 мая должен дать конституционный суд.

Уровень поддержки Зеленского опустился до 17% и продолжает снижаться. Более 70% населения не доверяют всем украинским СМИ, а 90% хотели бы уехать с Украины. Рейтинги падают и других украинских политиков. Эти катастрофические показатели сильно беспокоят Запад. Особенно они стали ухудшаться после принятия закона о мобилизации, отметили в Службе внешней разведки России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленского предупредили о последствиях после окончания его срока.

+21° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
90.99
0.07 98.78
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:43
«Получают обратно»: Захарова отреагировала на слова Каллас об инструкторах НАТО на Украине
13:37
Собянин объявил о запуске масштабного фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!»
13:34
Суд оставил в силе 27-летний приговор Дарье Треповой*
13:34
Николай Носков повторно заболел пневмонией в больнице
13:20
В Кремле рассказали, когда пройдут учения с применением ядерного оружия
13:08
«Я еще жив!» — Шуру в день рождения довели до слез

Сейчас читают

«Укрэнерго»: отключения на Украине продлятся летом, осенью, зимой…
«Интересное совпадение»: кто может быть причастен к крушению вертолета с президентом Ирана
Переходный момент: почему люди видят свет в конце тоннеля перед смертью
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео