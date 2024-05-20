«Охвачен страхом»: в СВР указали на низкий рейтинг популярности Зеленского в ВСУ

|
Евгения Романова
Евгения Романова 61 0

СВР: Запад обеспокоен падением уровня доверия Зеленскому, он не превышает 20%

«Охвачен страхом»: в СВР указали на низкий рейтинг популярности Зеленского в ВСУ

Фото: Reuters / Brendan Smialowski

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Украинский лидер в связи с истечением срока полномочий отчаянно пытается избавиться от «неблагонадежных».

Популярность президента Украины Владимира Зеленского среди боевиков ВСУ не превышает 20%. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Вместе с тем уровень поддержки Зеленского опустился до 17% и продолжает снижаться. При этом более 70% населения не доверяют всем украинским СМИ, а 90% хотели бы уехать с Украины. Рейтинги падают и других украинских политиков. Эти катастрофические показатели сильно беспокоят Запад. Особенно они стали ухудшаться после принятия закона о мобилизации.

Читайте также

«Дни сочтены»: политолог назвал неизбежной потерю Зеленским легитимности

Кроме того, по данным СВР, глава киевского режима в преддверии истечения срока 20 мая чувствует уязвимость своих позиций, поэтому устроил отчаянную чистку от «неблагонадежных» людей в стране.

«Проводятся масштабные чистки в армейской среде, перестановки в правительстве, руководстве СБУ и Совете национальной безопасности и обороны. Охваченный страхом за свою жизнь, Зеленский запустил широкую медийную кампанию с разоблачением явно надуманного заговора руководства Управления государственной охраны Украины с целью убийства главы государства», — говорится в сообщении.

При этом Соединенные Штаты и их союзники советуют Зеленскому не ослаблять хватку в работе с населением страны и продолжать создавать атмосферу страха.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский станет уязвимым для критики после истечения его полномочий. Множество чиновников из разных стран отмечают работу его помощника Андрея Ермака.

Тема:
Спецоперация
20 мая
Украинские боевики нанесли удар по жилым кварталам в окрестностях Луганска
20 мая
Семь беспилотников сбили за ночь над Белгородской и Курской областями
20 мая
На Украине заявили о потере 90% тепловых энергомощностей
20 мая
«Принципиальная позиция»: в Крыму оценят ущерб от обстрелов со стороны Украины
20 мая
«В критическом состоянии»: ВСУ не могут выдержать «натиск» армии России
20 мая
Из подручных средств: пленный рассказал о «нулевой обороне» под Харьковом
20 мая
Работать просто некому: как закон о мобилизации уничтожает экономику Украины
20 мая
Бойцы армии России героически отразили несколько атак ВСУ в районе Урожайного
20 мая
В Запорожской области наградили более 100 добровольцев отряда «Барс»
20 мая
Схватка «Бука» и дрона Jupiter H-3! Лучшее видео из зоны СВО за день
+21° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
90.99
0.07 98.78
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:08
«Попытки были»: чем США грозит свой же запрет на импорт урана из России
12:06
Одуванчик в меню: чем полезно это растение и как его есть
11:52
Украинские боевики нанесли удар по жилым кварталам в окрестностях Луганска
11:47
Пятно теплового излучения: как выглядит место крушения вертолета президента Ирана
11:42
СМИ узнали о давлении США на G7 по вопросу использования доходов с активов России
11:40
Кормление раны изнутри: в России создали чудо-гель для восстановления костей

Сейчас читают

«Укрэнерго»: отключения на Украине продлятся летом, осенью, зимой…
Переходный момент: почему люди видят свет в конце тоннеля перед смертью
Укрощение аппетита: как быстро и безвозвратно сбросить лишние кило к пляжному сезону
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео