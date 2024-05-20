«Машинально протянула руку»: Мария Погребняк вновь выходит замуж

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 521 0

Блогеру Марии Погребняк сделали предложение руки и сердца

«Машинально протянула руку»: Мария Погребняк вновь выходит замуж

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Избранником знаменитости стал хоккеист и бизнесмен Игорь Головинский.

Популярная блогер и модель Мария Погребняк выходит замуж — возлюбленный знаменитости сделал ей предложение руки и сердца. Счастливой новостью светская львица поделилась в своем личном блоге.

Мария Погребняк выходит замужМария Погребняк выходит замуж. Instagram* / mariapoga

Избранником Марии стал хоккеист и бизнесмен Игорь Головинский. Пара вместе проводила выходной день — возлюбленные позавтракали, отправились в фитнес-клуб, а после на прогулку. Как отметила Погребняк, на улице была невероятная погода, и партнеры решили выбрать долгий маршрут, ведь «для двух влюбленных любые расстояния только в радость».

После мужчина предложил немного передохнуть на лавочке и, угадав момент, наконец-то достал кольцо.

«Он попросил что-то подержать, я машинально протянула руку, в нее опустилось что-то маленькое, приятное на ощупь, но я не смотрела. Секунда и я синхронизируюсь, перевожу взгляд, а на моей ладони бирюзовая коробочка», — поделилась блогер.

Сперва знаменитость растерялась, но быстро поняла, что таинственную коробочку необходимо открыть — ее ждало прекрасное кольцо. Безусловно, Мария сказала желанное «да».

Примечательно, что знаменитость не побоялась вступить в новые серьезные отношения спустя восемь месяцев после развода с футболистом Павлом Погребняком. Они считались одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе, но спустя 17 лет брака все-таки решили разойтись.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Погребняк раскрыла правду о прошлом.

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