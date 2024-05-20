Площадь пожара на фабрике в Ногинске достигла шести тысяч квадратных метров
Огнеборцам пока не удается локализовать пламя.
Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru
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Площадь пожара на швейной фабрике в подмосковном Ногинске достигла шести тысяч квадратных метров. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Изначально площадь возгорания составляла три тысячи «квадратов». Помещения предприятия, как отмечается, сдаются в аренду под различное производство.
Ранее 5-tv.ru писал, что двухэтажное торгово-офисное здание загорелось на востоке Москвы. Площадь возгорания достигала 1,2 тысячи квадратных метров.
Сведений о пострадавших не поступало. На месте ликвидации возгорания, как отмечается, работали 60 специалистов и 17 единиц техники.
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