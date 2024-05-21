На заседании ШОС затронут тему гибели президента Ирана Раиси

Эфирная новость 18 0

В мероприятии должен был участвовать глава МИД республики Хосейн Абдоллахиян, погибший вместе с президентом 19 мая.

Фото, видео: © РИА Новости / Болат Шайхинов; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
ЧП с вертолетом президента Ирана Раиси

Трагедия в Иране — гибель президента Ибрахима Раиси — станет одной из тем, которую затронут главы МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Их заседание стартовало в Астане.

Принимать в нем участие должен был и погибший глава МИД Ирана Хосейн Абдоллахиян, который тоже находился на борту разбившегося вертолета. Вместо него в Казахстан прибыл его заместитель Мехди Сафари.

Иран является полноправным членом ШОС с июля прошлого года.

Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку при сильном тумане вечером 19 мая. Кортеж Раиси состоял из трех вертолетов. При этом оставшиеся два, по данным СМИ, благополучно добрались до места назначения.

Церемония похорон президента Ирана и сопровождавших его лиц, погибших в результате крушения вертолета, пройдет 21 мая в городе Тебриз. Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси.

Тема:
ЧП с вертолетом президента Ирана Раиси
21 мая
Мог выжить: глава МИД Ирана в последний момент пересел в вертолет с Раиси
21 мая
«Несет ответственность»: кого США обвинили в гибели президента Ирана Раиси
21 мая
США опасаются обвинений со стороны Ирана в крушении вертолета с Раиси
21 мая
Как гибель Раиси отразится на отношениях Ирана и России
21 мая
Особую вещь обнаружили на месте крушения вертолета Раиси
20 мая
Власти Турции сообщили об отсутствии сигналов от вертолета Раиси
20 мая
Большая утрата: мировые лидеры выражают соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси
20 мая
Похороны Эбрахима Раиси пройдут 23 мая в Мешхеде
20 мая
«Очень многое зависит»: что ждет мир после гибели президента Ирана Раиси
20 мая
СМИ назвали техническую неисправность причиной крушения вертолета с лидером Ирана
+23° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
90.65
-0.34 98.58
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:30
Мог выжить: глава МИД Ирана в последний момент пересел в вертолет с Раиси
12:23
«Более чем любопытно»: в Кремле отреагировали на решение МУС по аресту Нетаньяху
12:20
Уже придумали имена детям: Мария Погребняк рассказала о своем новом женихе
12:08
Нужно больше пить воды? Почему на самом деле появляются камни в почках
11:56
Костенко возмущают разговоры поклонников о Бузовой: «Звучат песни бывшей мужа»
11:49
В Финляндии подготовили законопроект, допускающий открытие границы с Россией

Сейчас читают

«Укрэнерго»: отключения на Украине продлятся летом, осенью, зимой…
«Все в руках иранцев. Если скажут, что теракт, то будет война»: что сгубило Раиси
Эндокринолог Павлова объяснила, почему фастфуд и газировка могут стать причиной вечно грязной головы
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео