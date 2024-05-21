Тело мертвого ребенка обнаружили в реке в Москве
Уголовное дело возбудили по факту обнаружения тела ребенка в реке в Москве
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Следователи устанавливают точную причину смерти, а также личность матери несовершеннолетнего.
Уголовное дело по статье «Убийство» возбуждено после обнаружения тела ребенка в реке Чурилиха на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в ГСУ СК по Москве.
«По факту обнаружения тела ребенка в водоеме на юго-востоке Москвы возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливается личность матери ребенка, изучаются записи с камер наблюдения. Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве нашли тело 13-летней девочки, которая пропала несколько дней назад. Предполагается, что подросток умерла от отравления психотропными веществами.
Предварительно, признаков насильственной смерти не найдено. В медучреждение доставлена подруга погибшей с отравлением, предположительно, психотропными веществами.
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