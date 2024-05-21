Тело мертвого ребенка обнаружили в реке в Москве

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Уголовное дело возбудили по факту обнаружения тела ребенка в реке в Москве

Тело мертвого ребенка обнаружили в реке в Москве

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Следователи устанавливают точную причину смерти, а также личность матери несовершеннолетнего.

Уголовное дело по статье «Убийство» возбуждено после обнаружения тела ребенка в реке Чурилиха на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в ГСУ СК по Москве.

«По факту обнаружения тела ребенка в водоеме на юго-востоке Москвы возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливается личность матери ребенка, изучаются записи с камер наблюдения. Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве нашли тело 13-летней девочки, которая пропала несколько дней назад. Предполагается, что подросток умерла от отравления психотропными веществами.

Предварительно, признаков насильственной смерти не найдено. В медучреждение доставлена подруга погибшей с отравлением, предположительно, психотропными веществами.

+23° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
90.41
-0.24 98.30
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:14
Актеру Тилю Швайгеру предстоит опасная операция
22:59
Шольц раскритиковал план НАТО по созданию бесполетной зоны на западе Украины
22:57
Гладков опубликовал список жертв обрушения дома после удара ВСУ по Белгороду
22:55
Кто может стоять за гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси
22:49
Стало известно о возможном снятии Семигина с поста сопредседателя СРЗП
22:36
«Надеюсь, все получится»: что произошло с повзрослевшей дочерью Началовой

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова объяснила, почему фастфуд и газировка могут стать причиной вечно грязной головы
«Все в руках иранцев. Если скажут, что теракт, то будет война»: что сгубило Раиси
Под влиянием черной магии: есть ли «венец безбрачия» у Димы Билана
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео