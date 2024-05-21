Тело мертвого ребенка обнаружили в реке в Москве

Следователи устанавливают точную причину смерти, а также личность матери несовершеннолетнего.

Уголовное дело по статье «Убийство» возбуждено после обнаружения тела ребенка в реке Чурилиха на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в ГСУ СК по Москве.

«По факту обнаружения тела ребенка в водоеме на юго-востоке Москвы возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливается личность матери ребенка, изучаются записи с камер наблюдения. Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве нашли тело 13-летней девочки, которая пропала несколько дней назад. Предполагается, что подросток умерла от отравления психотропными веществами.

Предварительно, признаков насильственной смерти не найдено. В медучреждение доставлена подруга погибшей с отравлением, предположительно, психотропными веществами.