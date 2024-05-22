В Томске пивная кега взорвалась и разворотила лицо мальчику

В Томске десятилетний школьник решил поиграть с пивной кегой, но от удара о землю та взорвалась и попала прямо в голову мальчику. У ребенка диагностирована открытая черепно-мозговая травма, оскольчатые переломы верхней челюсти и скулы, а также — множественные рваные раны.

На опубликованных в Telegram-канале «112» ролике видно, как мальчик подходит к найденной на улице бутылке, поднимает ее и начинает раскачивать. После того как мальчик ударил кегу о землю, та взорвалась. Сейчас пострадавший госпитализирован.

Во всех обстоятельствах теперь случившегося разбираются правоохранители. В том числе, им предстоит ответить на вопрос, как кега оказалась на улице. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что тело мертвого ребенка обнаружили в реке в Москве.