В Томске пивная кега взорвалась и разворотила лицо мальчику

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 93 0

По факту случившегося проводится проверка.

В Томске пивная кега взорвалась и разворотила лицо мальчику

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД КОРНИЕНКО

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В Томске десятилетний школьник решил поиграть с пивной кегой, но от удара о землю та взорвалась и попала прямо в голову мальчику. У ребенка диагностирована открытая черепно-мозговая травма, оскольчатые переломы верхней челюсти и скулы, а также — множественные рваные раны.

На опубликованных в Telegram-канале «112» ролике видно, как мальчик подходит к найденной на улице бутылке, поднимает ее и начинает раскачивать. После того как мальчик ударил кегу о землю, та взорвалась. Сейчас пострадавший госпитализирован.

Во всех обстоятельствах теперь случившегося разбираются правоохранители. В том числе, им предстоит ответить на вопрос, как кега оказалась на улице. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что тело мертвого ребенка обнаружили в реке в Москве. 

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