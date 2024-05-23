На Пятом канале акция «День добрых дел» для Насти из Брянской области

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У девочки — детский церебральный паралич, движения ее рук и ног сковывают спазмы.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

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Сегодня традиционный День добрых дел на Пятом канале! И наша помощь очень нужна шестилетней Насте из Брянской области.

У девочки детский церебральный паралич. Она не может самостоятельно ходить и страдает от боли.

Чтобы поставить малышку на ноги, нужно как можно скорее провести сложную операцию. Она стоит 1 миллион 120 тысяч рублей.

Все деньги семьи, к сожалению, уходят на текущие расходы, но помочь можем мы с вами. Для этого наведите камеру вашего смартфона на QR-код, который вы видите на экране, или отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 7511.

Настя очень любит играть в куклы. Правда, руки не слушаются, и она не может держать любимого пупса без помощи мамы.

У девочки — детский церебральный паралич, движения рук и ног сковывают спазмы. Они настолько сильные, что сказываются на развитии речи.

Родилась Настя раньше срока, но врачи не давали плохих прогнозов. Как только она набрала вес, их с мамой выписали из роддома. Позднее мама начала понимать: с ребенком что-то не так.

«Если в год ребенок должен уже ходить, сидеть, переворачиваться, то этого у нас не было в год. И близко даже», — рассказывает Татьяна Швед, мама Насти.

Начались постоянные занятия, каждый день дома массаж. Делать его приходится даже ночью, когда девочка просыпается и плачет от невыносимой боли.

Еще ежедневно Настя стоит в вертикализаторе. Он помогает развивать опорно-двигательный аппарат.

Главная цель родителей, чтобы дочь могла сама ходить, держать в руках ложку, рисовать. И, конечно же, чтобы она могла ходить в школу и была как другие дети.

Настя очень любит природу и радуется, когда видит на улице животных, но все прогулки только в коляске. А ведь пойти самостоятельно она может благодаря хирургическому вмешательству, которое готовы провести столичные врачи.

«У нас имеется шкала, по которой мы оцениваем тяжесть проявления спастичности у детей с детским церебральным параличом. И у Анастасии как раз 2-3 уровень. Это уровень, когда спастика в ногах не дает ей самостоятельно передвигаться. И единственный способ помочь избавить ее от спастики навсегда — это провести операцию, которая называется селективная дорсальная ризотомия», — объясняет заведующий отделением нейрохирургии НИКИ педиатрии и детской хирургии им. Ю. Е. Вельтищева Дмитрий Зиненко.

Если не сделать операцию сейчас, то по мере роста мышцы будут натягиваться еще сильнее. И Настя потеряет шанс твердо встать на ноги.

Стоимость операции — 1 120 000 рублей. Такой суммы у родителей девочки нет — все деньги в семье уходят на текущие расходы.

Но мы с вами, все вместе, можем помочь осуществить заветное желание Насти — научиться ходить. Помогите сейчас — завтра будет поздно!

В случае, если отправка СМС-сообщения по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Насте, обратившись напрямую в благотворительный фонд.

Тема:
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