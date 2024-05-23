«Политическое поражение»: может ли Израиль возвести в Палестине свои поселения

И к чему приведет такое решение властей еврейского государства?

Израильские власти обсуждают план строительства девяти новых еврейских поселений на территории Западного берега реки Иордан. По данным издания The Jerusalem Post, такое решение может стать ответом на недавнее признание независимости Палестины со стороны нескольких европейских государств.

Как будут развиваться дальнейшие события в случае реализации данного плана Израилем, 5-tv.ru рассказал декан ФСНиМК Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов.

По его словам, в нынешних реалиях палестинского кризиса Биньямин Нетаньяху имеет довольно низкий рейтинг. По этой причине он не сможет уступать Палестине в этой войне.

«Снижение градуса напряженности повлечет фактически за собой его отставку и его фактически уже политическое поражение», — говорит эксперт.

Кроме того, Шатилов напоминает, что и у палестинцев есть свои сильные лоббисты. Так, в настоящий момент целый ряд европейских стран поддерживают Палестину и признают в качестве суверенного государства, что является серьезным вызовом для Израиля. В то же время Израиль категорически против создания Палестинского государства, так как это, по мнению Нетаньяху, может ударить по «еврейской государственности».

При этом Шатилов считает заявления о строительстве поселений неким пиар-ходом, который, скорее всего, никогда не будет реализован.

«Я бы сказал, что это — пиаровский и демонстративный ход, потому что ранее, наоборот, Израиль всячески заявлял о том, что он сворачивает эти поселения. Мы помним, что еще в 2000 годы там вообще некоторые поселения ликвидировались принудительно», — подчеркивает эксперт.

Шатилов напоминает, что когда солдаты ЦАХАЛ выселяли местных жителей, то доходило даже до перестрелок поселенцев с израильскими военными.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль начал терять последних союзников на фоне признания Палестины.