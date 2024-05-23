На реставрацию Брестской крепости выделят более 493 миллионов рублей

На проект Союзного государства по реставрации Брестской крепости Россия и Белоруссия выделят более 493 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал председатель Совета министров Союзного государства Михаил Мишустин.

Отчисления от российской стороны составят до 321 миллиона рублей, от белорусской — до 172,8 миллиона рублей. Проект рассчитан на три года, а начало его реализации запланировано на 2024 год.

Реконструкции подлежит главный монумент «Мужество», входная группа «Звезда», мост в Цитадель со стороны Предвходной площади, помещения у Главного входа, Северных ворот и Южной казармы, руины 44-го стрелкового полка в северной части Цитадели и у Музея обороны, пороховой погреб № 1 Кобринского укрепления, наружный вал Восточного форта.

Как отметил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, данный проект лишний раз показывает единение России и Белоруссии по отношению к Великой Отечественной войне. Особенно это важно сейчас, когда на наши страны оказывается большое давление и переписывается история.

«Это одно из подтверждений единства отношения белорусов и россиян к подвигу, совершенному во время войны», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru писал про заявление Мезенцева о глубоких многовековых отношениях России и Белоруссии.