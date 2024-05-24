Международный суд ООН обязал Израиль прекратить операцию в Рафахе
Ситуация ухудшается, заявил председатель организации.
Фото: Reuters / Amir Cohen
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Международный суд ООН в Гааге потребовал от Израиля прекращения военной операции в Рафахе. Об этом заявил председатель суда Наваф Салам.
Зачитывая решения о новых мерах против Израиля по запросу Южно-Африканской республики (ЮАР), Салам указал на необходимость прекращения преступлений геноцида. В Рафахе, по его словам, ситуация ухудшается, действия израильской армии «могут привести к физическому уничтожению палестинского народа».
Кроме того, Израиль обязали обеспечить доступ в сектор Газа комиссии по расследованию преступлений геноцида и держать открытыми наземные пункты пропуска для возможности доставки гуманитарных грузов.
Слушания в Международном суде по запросу ЮАР прошли в два дня — 16 и 17 мая.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Норвегия, Испания и Ирландия решили признать Палестину государством. Тем временем Генассамблея ООН приняла резолюцию о расширении прав Палестины в организации. Решение означает, что она, начиная с 79-й сессии в сентябре, получит дополнительные права и привилегии.
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