Арендатору сгоревшего дома в Истре предъявили обвинение

Арендатору дома в подмосковной Истре, где при пожаре погибли восемь человек, предъявлено обвинение по двум статьям. Об этом сообщили в управлении СК РФ по Московской области.

Так, арендатор обвиняется в организации незаконной миграции и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть людей. В качестве меры пресечения ему избрано заключение под стражу.

Страшный пожар, унесший жизни нескольких человек, произошел 23 мая в Истре. Там сгорел нелегальный хостел, обустроенный арендатором частного дома на территории СНТ.

Постройка вспыхнула рано утром, когда все жильцы спали. На момент возгорания внутри могли находиться 15 человек. Когда спасатели прибыли на место, огонь уже полностью охватил строение. В итоге от двухэтажного дома остались только обгоревшие стены и рухнувшая крыша.

В больницу экстренно доставили двоих пострадавших. На месте пожара спасатели обнаружили останки семи человек. Следственный комитет завел несколько уголовных дел, в том числе, о незаконной миграции.

По словам соседей, в сгоревшем частном доме располагался нелегальный хостел. В комнатах стояли двухъярусные кровати. Места здесь снимали в основном рабочие, приехавшие на заработки из соседних государств.

На хостел неоднократно жаловалось соседи. Однако, как только сюда приходили проверяющие, гостиница прекращала работу. А спустя некоторое время открывалась снова.

Организатору нелегального хостела может грозить до четырех лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в нелегальном хостеле под Истрой перед трагедией прошли несколько проверок.