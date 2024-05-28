В Россию пытаются проникнуть тысячи человек, связанных со спецслужбами Украины

В прошлом году пограничники не пустили в Россию более пяти тысяч человек, связанных с терроризмом и спецслужбами Украины. Это в три с половиной раза больше, чем в 2022-м.

Такими данными в интервью по случаю Дня пограничника поделился руководитель Погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов.

Всего государственную границу в 2023 году не смогли пройти 126 тысяч человек. В основном это — иностранцы, которые сообщили заведомо ложные сведения о себе либо о цели своего визита, а также те, кто использовал поддельные или недействительные документы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ФСБ сообщили о росте разведывательной активности спецслужб Украины возле границ России. Причем, делается это при непосредственном содействии западных покровителей киевского режима, прежде всего — властей США и Великобритании.