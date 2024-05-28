Курс на сотрудничество: Путин поздравил Алиева с днем независимости Азербайджана

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 49 0

Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с днем независимости Азербайджана

Курс на сотрудничество: Путин поздравил Алиева с днем независимости Азербайджана

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Президент пожелал процветания дружественному народу.

Президент РФ Владимир Путин направил официальную телеграмму президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. В ней российский лидер поздравил зарубежного коллегу с его национальным праздником — днем независимости Азербайджана.

Глава государства обратил внимание на то, что Москва придает большое значение отношениям с Баку. Он выразил уверенность в том, что дальше взаимодействие двух стран будет только развиваться. По словам Путина, сотрудничество России Азербайджана и совместная координация региональных дел отвечает национальным интересам обеих сторон.

Путин подчеркнул, что Азербайджан добился впечатляющих успехов в области социально-экономического развития, благодаря чему он пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене и принимает активное участие в решении общемировых проблем.

Президент также добавил, что искренне желает лично Ильхаму Алиеву здоровья и успехов, а всем гражданам Азербайджана счастья и процветания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели переговоры в узком составе.

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