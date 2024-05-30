С учетом «реалий на земле»: Лавров назвал условие для переговоров по Украине

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 91 0

Лавров: договоренности по Украине должны учитывать «реалии на земле»

С учетом «реалий на земле»: Лавров назвал условие для переговоров по Украине

Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

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Важно учитывать также и волю проживающих на территории людей.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в основе будущего урегулирования конфликта на Украине должен стоять принцип равной и неделимой безопасности, сообщил в интервью РИА Новости глава дипломатического ведомства.

«Переговоры должны опираться на принципы неделимости безопасности и реалии на земле», — подчеркнул министр.

Лавров также вновь напомнил, что нужно учитывать «волю проживающих там людей». По его мнению, именно это поспособствует ускорению решения украинского кризиса.

Министр упомянул и усилия Пекина, который еще в феврале прошлого года предложил план по урегулированию конфликта на Украине. Глава дипломатического ведомства уверен, что мирная конференция с участием Москвы и Киева могла бы стать продолжением миротворческих усилий Китая.

Ранее 5-tv.ru писал, что недавний визит Владимира Путина в Китай подтверждает особый характер отношений РФ и КНР. Сергей Лавров заявлял, что они подразумевают особый стратегический подтекст сотрудничества между двумя странами.

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