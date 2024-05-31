Останется на улице? Чем кончится разбирательство театра Маяковского и Макогона

Неужели звезду сериала «Ищейка» выселят из служебной квартиры?

Театр имени Маяковского в Москве подал иск к актеру Александру Макогону, из-за которого артист может остаться на улице. Адвокат Ильдар Мухаметзянов в беседе с изданием «Страсти» рассказал, могут ли звезду отправить на мороз этой зимой.

Служебная квартира в центре Москвы скоро может лишиться своего знаменитого жильца, если Макогон проиграет в суде — это станет известно на заседании уже 13 июня.

Администрация культурного заведения стремится признать актера утратившим право на пользование выделенной ему театром жилплощади. По мнению адвоката, если это удастся, то Макогон отправится на улицу, но только не в этом году.

«Однако выселить человека на улицу можно лишь в теплое время года», — подчеркнул Мухаметзянов.

Адвокат, пробираясь через запутанные дебри законодательства, заключил, что Макогона могут выселить только весной 2025 года.

Ранее 5-tv.ru писал, как на Елизавету Боярскую и Максима Матвеева подали в суд из-за долгов за квартиру.