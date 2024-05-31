Останется на улице? Чем кончится разбирательство театра Маяковского и Макогона

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 281 0

Адвокат Мухаметзянов: актера Макогона могут выселить на улицу из-за иска весной

Останется на улице? Чем кончится разбирательство театра Маяковского и Макогона

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Неужели звезду сериала «Ищейка» выселят из служебной квартиры?

Театр имени Маяковского в Москве подал иск к актеру Александру Макогону, из-за которого артист может остаться на улице. Адвокат Ильдар Мухаметзянов в беседе с изданием «Страсти» рассказал, могут ли звезду отправить на мороз этой зимой.

Служебная квартира в центре Москвы скоро может лишиться своего знаменитого жильца, если Макогон проиграет в суде — это станет известно на заседании уже 13 июня.

Администрация культурного заведения стремится признать актера утратившим право на пользование выделенной ему театром жилплощади. По мнению адвоката, если это удастся, то Макогон отправится на улицу, но только не в этом году.

«Однако выселить человека на улицу можно лишь в теплое время года», — подчеркнул Мухаметзянов.

Адвокат, пробираясь через запутанные дебри законодательства, заключил, что Макогона могут выселить только весной 2025 года.

Ранее 5-tv.ru писал, как на Елизавету Боярскую и Максима Матвеева подали в суд из-за долгов за квартиру.

+19° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
90.19
0.40 97.79
0.66
Никакой бурной активности: китайский гороскоп на неделю с 3 по 9 июня

Последние новости

1:37
Ждут гостей: в Петербурге завершается подготовка к ПМЭФ-2024
1:35
Движение на Сокольнической линии метро полностью восстановлено после сбоя
1:21
Песков назвал безумцами команду фонда Клуни за слова об аресте журналистов РФ
1:05
«Появляется любовница»: как отношение Мусагалиева к жене скажется на его браке
0:49
«Честно и талантливо»: в Москве наградили победителей Национальной премии интернет-контента
0:32
«Плохая реклама»: Виктория Боня похвасталась покупкой роскошной виллы на Бали

Сейчас читают

Тело 34-летнего актера Липинского найдено в Москве
Смертельный разряд: пожилого мужчину убило молнией в подмосковной Балашихе
«Настя закрылась»: Носков тяжело переживает потерю коллеги Заворотнюк
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео