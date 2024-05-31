Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Софии из Санкт-Петербурга

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю Софии из Санкт-Петербурга.

У девочки — врожденный порок сердца. Девять лет назад зрители Пятого канала смогли спасти ребенка, оплатив установку легочного протеза, но Соня растет, поэтому имплант нужно срочно заменить.

На эту операцию требуются более двух с половиной миллионов рублей. Таких средств у семьи нет. Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше! За сутки вы перечислили два миллиона 756 тысяч 668 рублей. Спасибо вам большое.