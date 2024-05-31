Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Софии из Санкт-Петербурга
У девочки — врожденный порок сердца.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю Софии из Санкт-Петербурга.
У девочки — врожденный порок сердца. Девять лет назад зрители Пятого канала смогли спасти ребенка, оплатив установку легочного протеза, но Соня растет, поэтому имплант нужно срочно заменить.
На эту операцию требуются более двух с половиной миллионов рублей. Таких средств у семьи нет. Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше! За сутки вы перечислили два миллиона 756 тысяч 668 рублей. Спасибо вам большое.
- 30 мая
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для Софии из Санкт-Петербурга
- 24 мая
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для шестилетней Насти
- 23 мая
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для Насти из Брянской области
- 17 мая
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для четырехлетней Евы
- 16 мая
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Евы
- 8 мая
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для девятилетнего Игоря из Москвы
- 3 мая
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для трехлетней Варвары
- 2 мая
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для трехлетней Варвары
- 26 апр
- Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для Егора из Барнаула
- 25 апр
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для Егора из Барнаула
Читайте также
64%
0.40 97.79
0.66
Нашли ошибку?