По факту теракта в «Крокусе» возбуждено еще одно уголовное дело

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 25 0

Ранее в ФСБ сообщили о задержании более 20 человек по делу о террористическом акте.

По факту теракта в «Крокусе» возбуждено еще одно уголовное дело

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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После теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области возбуждено еще одно уголовное дело — на этот раз об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, о чем сообщили 5-tv.ru в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ФСБ сообщили о задержании более 20 человек по делу о террористическом акте. Глава ведомства Александр Бортников заверил, что все причастные к совершению этого чудовищного преступления будут наказаны.

Он указал, что следствие продолжает устанавливать весь круг причастных к теракту. По его словам, коллеги из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана содействуют расследованию.

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