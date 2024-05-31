Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева госпитализировали в кардиологический центр в Москве. Его направили в хирургическое отделение. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Известно, что пока идет обследование, но, возможно, будет проведена экстренная операция.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юрий Куклачев обратился к поклонникам после операции, она была очень тяжелой и врачу приходилось ее делать без наркоза.