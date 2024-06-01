Ждут гостей: в Петербурге завершается подготовка к ПМЭФ-2024

На рекордное количестве подписанных контрактов и договоров о сотрудничестве рассчитывают организаторы Петербургского экономического форума. Свое участие в нем уже подтвердили 136 стран. Общее число гостей перевалило за 17 тысяч человек.

Все состоится уже на следующей неделе. Сейчас в Северной столице возводят выставочные павильоны для новинок во всех сферах, особенный упор на IT-индустрию. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин оценил масштаб.

Экспо-форум в Петербурге — теперь одна большая стройка. Наличие каски здесь обязательно — рабочие продолжают монтировать стенды. Каждая площадка впечатляет своим размахом.

На площади в тысячу квадратных метров расположился флагманский проект Росконгресса — стенд «Территория инноваций», посвященный стартапам, науке и новым технологиям. Макеты городской инфраструктуры станут игровой площадкой для программистов.

«Команды айтишников, хакеров со всего мира будут пробовать атаковать этот город, другие команды — защищать», — рассказал руководитель управления по работе с инновационным сектором фонда Росконгресс Дмитрий Срывков.

Есть также стенд в честь 50-летия БАМа. Хвойные деревья привезли специально из регионов Сибири и Дальнего Востока. В другой зоне — 3D-модель тоннеля.

«Здесь будут скалы, они уже есть, следующая за нами будет работа флористов — они украсят все искусственным мхом», — поделилась художник Анна Чурилова.

В основной выставочной зоне — полноформатная телевизионная студия «Известий» — главного мультимедийного партнера форума. Там зададут острые вопросы представителям бизнеса, профильным министрам, главам регионов, общественным деятелям.

«Мы запланировали интересные решения по подиуму, он будет многоуровневым, световым, все это будет замиксовано со светящимися элементами стен и главного логотипа компании. Это даст вкус и энергию, которые требует заказчик», — подчеркнула менеджер проекта по реализации выставочного стенда МИЦ «Известия» Светлана Король.

У Москвы, Башкортостана, Челябинской области также есть свои стенды. Разнообразие встречается и в меню.

«Кубанский борщ в подаче с гренками, сало — это, конечно, то, что в первую очередь заказывают в нашем ресторане», — рассказала руководитель проекта инновационного ресторана Анна Петрина.

Официальный автомобиль Петербургского экономического форума в этом году — Hongqi. Это премиальный бренд китайского автомобиля. Машины протестировали на дорогах Северной столицы.

Корреспондент рассказал, что команду прокатили по парковке Экспо-форума. Он отметил плавный ход, комфортный салон: машина безопасна.

Ожидается и участие президента России. Главным гостем форума по приглашению Владимира Путина станет президент Боливии Луис Арсе, а страной-гостем — Султанат Оман. Также свое участие подтвердили 17 тысяч человек из более 136 стран.

«Едут как из стран БРИКС, стран Азии, так в том числе приезжают бизнес-делегации из Соединенных Штатов, Европейского союза», — уточнил заместитель директора фонда Росконгресс — директор международного экономического форума Алексей Вальков.

Для бизнеса форум — это взаимовыгодные сделки. Только в прошлом году было подписано более 900 соглашений на почти четыре триллиона рублей. И в этом году есть все шансы взять новую высот