«Плохая реклама»: Виктория Боня похвасталась покупкой роскошной виллы на Бали

Подписчики не поверили телеведущей и заподозрили неладное.

Телеведущая и модель Виктория Боня похвасталась покупкой шикарной виллы на Бали. Об этом она рассказала подписчикам в личном блоге.

Новая недвижимость стала своего рода инвестицией, которую ей предложили сделать риелторы. Неизвестно, сколько Боня заплатила за этот дом. Известно лишь, что звезда «Дома-2» надеется отбить эту сумму в ближайшие годы, сдавая ее в аренду на длительные сроки. При этом она собирается иногда приезжать туда в отпуск.

Тем не менее, в сети восприняли эту новость с юмором и скепсисом. Более того, комментаторы считают, что ведущая соврала и сказала о вилле только для того, чтобы сделать рекламу риелтору.

Многие и вовсе подметили растерянный вид Виктории и посчитали, что все это сплошная фикция.

«Вика, моргни если тебя заставили», — пишет один из комментаторов.

«А Виктория сама хоть в курсе, что она купила виллу на Бали? Судя по выражению лица Виктории, она впервые слышит об этом», — пишет пользователь Сети.

«Самая плохая реклама», — констатирует еще один комментатор.

Не так давно Виктория Боня вернулась в Монако, куда не могла попасть практически год из-за отказа в получении визы. Лишь в мае этого года она получила все необходимые документы.

Все это время ее квартира в Монако пустовала, и в конечном итоге вся эта ситуация натолкнула знаменитость на покупку новой недвижимости.

Ранее 5-tv.ru писал, что Боня опять опозорилась в Каннах из-за неудачного наряда.