«Перегнули палку»: как приговор Трампу приближает его победу на выборах

Противники экс-президента США в панике после того, как его поддержка среди граждан начала стремительно расти.

Вынесение обвинительного приговора Дональду Трампу вызвало ликование в стане демократов. Однако их праздник может быть недолгим, учитывая мощную общественную поддержку, которую получил кандидат в президенты от республиканцев после решения суда. На это указал политолог, американист Малек Дудаков.

«Демократы нынче празднуют, но те, у кого хватает ума, заволновались: а вдруг они перегнули палку и только что обеспечили Трампу победу на выборах?» — цитирует эксперта EADaily.

Дудаков обратил внимание на то, что в первые шесть часов после оглашения приговора штаб Трампа собрал рекордные 39 миллионов долларов. Причем треть доноров впервые пожертвовали деньги Трампу. Для сравнения: за весь апрель политик собрал 76 миллионов долларов пожертвований.

Политолог объясняет это тем, что многие американцы сейчас сочувствуют Трампу, который провозгласил себя политзаключенным, и возмущаются предвзятым правосудием. Даже в Нью-Йорке — традиционной вотчине демократов — Трамп сейчас по рейтингам приближается к Джо Байдену, отмечает Дудаков.

Еще один плюс для экс-президента США, по мнению эксперта, заключается в том, что ему теперь не нужно отвлекаться на суды. Он может полностью погрузиться в предвыборную гонку и возобновить поездки по стране с агитацией, чтобы продолжать укреплять свои позиции.

Накануне суд присяжных признал Трампа виновным в 34 случаях фальсификации деловой документации в связи с выплатой денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс. Таким образом он станет первым экс-президентом США, которого приговорили уголовной ответственности.

Сам Трамп вину отрицает и называет себя «жертвой политических гонений». Он также заявляет, что намерен бороться до конца.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как президент США Джо Байден отреагировал на обвинительный вердикт своему конкуренту в предвыборной гонке Дональду Трампу.