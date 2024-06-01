«Американский принцип»: Байден отреагировал на обвинительный вердикт Трампу

Байден считает, что Трамп имел все шансы защититься в суде
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/hoo-me.com/MediaPunch
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О каком именно принципе заговорил действующий президент США?
Президент США Джо Байден заявил, что экс-глава Штатов Дональд Трамп обладал всеми шансами защитить себя в суде, когда его вину признали присяжные по делу о фальсификации деловой документации.
«Американский принцип, согласно которому никто не выше закона, был подтвержден. У Дональда Трампа были все возможности защищать себя», — высказался Байден, выступая в Белом доме.
Также действующий президент США заявил, что присяжные были выбраны на общих основаниях. Именно так было бы и на любом другом слушании в Америке.
Отвечая на вопрос журналистов, не боится ли Байден оказаться в похожей ситуации, тот зловеще улыбнулся и отметил, что ему подобный сценарий не грозит.
Трамп был признан виновным в подделке документов и секретных платежах за умалчивание компрометирующего материала о себе. Речь идет о якобы их интимной связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Женщина заявила, что ей заплатили за молчание об их отношениях. Происходило все, по ее словам, во время президентской кампании 2016 года, однако после того, как Трамп стал президентом, она решила обвинить его в домогательствах.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина умер после попытки суицида у суда, где рассматривают дело Трампа.
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