Обязательно ли стерилизовать домашнюю кошку — отвечает ветеринар

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 38 0

Несвоевременная стерилизация кошек может привести к летальному исходу

Обязательно ли стерилизовать домашнюю кошку — отвечает ветеринар

Фото: www.globallookpress.com / Jens Kalaene

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А что будет с пушистыми питомцами, если не подвергать их этой процедуре?

Стерилизовать кошек необходимо ради их здоровья, уверена зоопсихолог и ветеринар Ангела Сиротина. По словам специалиста, несвоевременная стерилизация может привести к развитию смертельно опасных патологий у вашего пушистого питомца.

«Когда у вас дома живет кошка и у нее нет возможности реализовать свой основной инстинкт (у нее нет связи с котом), то она реально страдает от этого. И в первую очередь на физическом уровне. Животное проходит один цикл, второй, третий, четвертый, и в итоге оно входит в половую дисфункцию», — рассказала врач в беседе с aif.ru.

По словам ветеринара, у кошек со временем могут возникать проблемы со здоровьем: образование кист, развитие рака молочных желез или воспаление матки, что может в итоге привести к летальному исходу.

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